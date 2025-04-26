İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Altun, "Özgür Özel’in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu Aziz Milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.

Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel, partisine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya çalışıyor"

"Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel, partisine ve yöneticilerine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş “darbe,” “cunta, “tek adam” gibi ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yamamaya çalışıyor ancak nafile.

Aziz Türk Milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp millî iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, Millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de Milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır.

Özgür Özel’in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu Aziz Milletimizin takdirine bırakıyoruz".