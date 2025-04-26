Bakan Memişoğlu: Sağlık sistemi olarak depreme hazırız

Sağlık Bakanı Memişoğlu, afet planının detaylarını TRT Haber'e anlattı.

Sağlık sistemi olarak her türlü depreme hazır olduklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti;

Deprem maalesef ülkemizin bir gerçeği. Çeşitli zamanlarda hem acı yaşadık hem sınandık. Özellikle deprem öncesinde hazırlık yapmamız gerekiyor. Hem düşünce bazında, hem yapısal bazda ve her türlü hazırlığımız olması gerekir.

Gerçekten deniyor ya deprem öldürmez bina öldürür. Mantalite, düşünce, hareket tarzı öldürür. O nedenle biz özellikle 1999 depreminden sonra AFAD kuruldu biliyorsunuz ve koordinasyonu devlet olarak büyük bir hazırlık içinde olduk.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Sağlık sistemi olarak her türlü depreme hazırız. Deprem sonrası en önemli fonksiyon sağlık çalışanları olarak bize düşüyor. Bizim ayakta kalmamız ve hazırlıklı olmamız çok önemli. pic.twitter.com/v9ku6WNeSP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2025

İstanbul'da ise 2019 depreminden sonra bu afet planlarımızı, hastane afet planlarımızı, acil durumlarımızı hepsini yeniden gözden geçirdik. Bütün planlarımızı yaşadıklarımıza göre revize ettik. Daha sonra maalesef biliyorsunuz 6 Şubat depremini de yaşadık. 6 Şubat depremi esasında, İstanbul depremi beklenilirken olan maalesef çok büyük acı yaşadığımız bir deprem. İstanbul'da bu hazırlığı bir şekilde yapmıştık. Çünkü İstanbul depremi beklenildiği için İstanbul sağlık olarak o zaman hem malzemesi, hem hastaneleri, hem bütün teşkilatıyla buna bir hazırlık yapmıştı.

6 Şubat depreminden sonra da öğrendiklerimiz ve tecrübelerimizle yeniden hastane afet planlarımızı, İstanbul'daki acil durumla ilgili sağlık sisteminin nasıl hareket edeceğini hepsini yeniden planladık ve bir afet planı oluşturduk, özellikle deprem ağırlıklı ve bunu da onayladık. AFAD'la beraber onların koordinasyonunda bu planı biz yazdık. Geçen sene itibarıyla da artık İstanbul'da hastaneler ve sağlıkla ilgili son gelişmeler ve tecrübeler ışığında bir afet planı oluşturuldu.

"İstanbul'daki 10 hastane sağlık sisteminin omurgası olacak"

Bu sene başında bunların tatbikatları yapılmaya başlandı. Hatta bugün itibarıyla şu anda İstanbul'da 16 ilin geldiği bir afet hazırlık tatbikatı da yapıyoruz. Bu şöyle bir planlama esasında; İstanbul'da özellikle 10 büyük hastane, bunlar izolatörlü ve depremde yıkılması mümkün olmayan, fonksiyonu devam ettirebilecek hastaneleri depremin omurgası, sağlık hizmetinin omurgası olarak gördük. Bunlara bağlı yeni hastanelerimizi entegre ettik. Aynı zamanda ilk 12 saatte kendi kendini yönetebilecek, kendi kendine yetebilecek hem insan gücünü hem de malzemesini, cihazın tedarikini o hastanelerde çevredeki sağlık tesislerini de yönetecek şekilde bir planlama yaptık.

Aynı zamanda ilk 12 saatte kendi kendine yönetebilecek, kendini kendine yetebilecek hem insan gücünü hem de malzemesini, cihazın tedarikini o hastanelerde çevredeki sağlık tesislerini de yönetecek şekilde planlama yaptık.

Bizim ayakta kalmamız ve hazırlıklı olmamız çok önemli. Onun için biz bu insanlarımıza şimdi hangi şehirden, hangi hastaneye nasıl geleceklerini onları çalışıyoruz ve öğretiyoruz. Planları yapmakla beraber bu planları nasıl uygulanacağını insanların bilmesini sağlatma aşamasındayız.

