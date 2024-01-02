Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.01.2024 18:46

İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT ve Emniyetin, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur" sözlerini paylaştı.

İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım

Altun, sosyal medya hesabından, MİT ve Emniyet tarafından İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım yaptı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Aralık 2023'te Katar programı dönüşünde, ABD'li Wall Street Journal gazetesindeki "İsrail'in, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planlarının olduğu" yönündeki haberin hatırlatılması üzerine gazetecilere yaptığı açıklamadan bir bölüme yer verdi.

​​​​​​​Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı:

"Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Türkiye'de böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir."

 

ETİKETLER
Casusluk Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı İsrail MİT Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Temel amacımız, insanımızın refah ve huzur içinde yaşamasıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı
19:49
Bakan Göktaş: Kadınlarımızın üretime katılımlarına destek olduk, olmaya devam edeceğiz
19:34
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
19:31
Balıkesir'de sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı
19:28
Yalova'da Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi
19:26
ASELSAN, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan "ASELSAN Malatya"yı kuracak
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ