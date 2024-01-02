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Gündem
AA 02.01.2024 18:25

Bakan Göktaş: Temel amacımız, insanımızın refah ve huzur içinde yaşamasıdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "20 yılı aşan iktidarımızda temel amacımız, insanımızın en iyi şartlarda refah ve huzur içinde yaşamasıdır" dedi.

Bakan Göktaş: Temel amacımız, insanımızın refah ve huzur içinde yaşamasıdır
[Fotograf: AA]

Göktaş, Batman'da ilk olarak Valiliğe ziyarette bulundu. Vali Ekrem Canalp ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş'a, yöresel kıyafetli iki çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

Canalp'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Buradaki sözlerine, yeni yılın ilk günlerinde Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Göktaş, "20 yılı aşan iktidarımızda temel amacımız, insanımızın en iyi şartlarda refah ve huzur içinde yaşamasıdır" diye konuştu.

Bakan Göktaş: Temel amacımız, insanımızın refah ve huzur içinde yaşamasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yola devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürel güzelliklerle dolu Batman'ı da sizlerle birlikte AK belediyecilikle buluşturmalıyız. İnanıyorum ki vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda AK Parti kadrolarıyla Batman yeniden inşa edilecektir. Yerel seçimlerde hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizin nezdinizde bütün teşkilatımızın üstün bir gayretle çaba sarf edeceğine inanıyorum."

"Davamız, birlik beraberlik davasıdır" diyen Göktaş, "AK Parti belediyeciliğinin, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik" olduğunu ifade etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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