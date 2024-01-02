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TRT Haber 02.01.2024 14:56

İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı.

İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla orta vadeli programdaki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık. 2023 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 senesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla yüzde 70,7'ye yükseldi.

Bakınız bu oran, biz göreve geldiğimizde sadece yüzde 50 civarındaydı.

Dış ticaret açığı yüzde 3,2 oranında geriledi

Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz, ağustos, ekim, kasım ve aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı aynına göre azaldı.

2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviyeyle 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ve hizmet ticaretinde verilen fazla ile cari işlemler açığında düşüş yaşandı. Eylül ve ekim aylarında cari işlemler hesabında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi. Kasım ve aralık aylarında dış ticaret açığındaki düşüşün etkisiyle cari işlemler açığındaki kapanmanın devam etmesini bekliyoruz. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz.

TİM çatısı altında yer alan 61 ihracatçı birliği ve sayısı 120 bini aşan ihracatçı birliği sayısı 120 bini aşan ihracatçımız başta olmak üzere bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

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