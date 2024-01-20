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Gündem
AA 20.01.2024 17:08

İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptığını ifade etti.

İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atacak" dedi.

Altun, paylaşımında Gezeravcı ve beraberindeki ekibin istasyona giriş görüntülerine de yer verdi.

 

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Milli Uzay Programı Astronot
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