Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Altun mesajında, "Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Şehitlerimize, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize rahmet ve minnnetle…" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 29, 2021
Şehitlerimize, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize rahmet ve minnetle… pic.twitter.com/f1AFgVK3LC
Etiketler: Fahrettin Altun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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