Altun mesajında, "Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Şehitlerimize, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize rahmet ve minnnetle…" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!



Şehitlerimize, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize rahmet ve minnetle… pic.twitter.com/f1AFgVK3LC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 29, 2021