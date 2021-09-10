Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 17:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Yalan haber ve sahte bilgilerle toplum manipüle ediliyor
[Fotoğraf: Arşiv]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yalan haber ve masa başında üretilen sahte bilgilerle toplumun manipüle edildiğini söyledi. Altun, "Gerçek ile sahte arasındaki kalın çizgi ortadan kaldırılarak zihinlerin karışmasına neden olunmaktadır'' dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyon ve manipülasyon siyasetine dair bir makale kaleme aldı.
Altun, yalan söylem oluşturanların kendi güç ve etki alanlarını büyütmeyi arzuladığını vurguladı. Dezenformasyonun, bir ülkeye ve topluma zarar verebilecek boyutlara ulaştığını hatırlattı.
"Yeni nesil doğrulama platformu "Doğru mu?" çalışmaları yoğunlaştı"
Altun yazısında ''Dezenformasyonla topyekun mücadelede kısa, orta ve uzun vadeli stratejik bir süreç yürütülmelidir'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığı olarak, sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyona karşı yeni nesil doğrulama platformu "Doğru mu?" üzerinde çalışmaların yoğunlaştırıldığını açıkladı.
Etiketler: Fahrettin Altun
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