İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyon ve manipülasyon siyasetine dair bir makale kaleme aldı.

Altun, yalan söylem oluşturanların kendi güç ve etki alanlarını büyütmeyi arzuladığını vurguladı. Dezenformasyonun, bir ülkeye ve topluma zarar verebilecek boyutlara ulaştığını hatırlattı.

"Yeni nesil doğrulama platformu "Doğru mu?" çalışmaları yoğunlaştı"

Altun yazısında ''Dezenformasyonla topyekun mücadelede kısa, orta ve uzun vadeli stratejik bir süreç yürütülmelidir'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı olarak, sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyona karşı yeni nesil doğrulama platformu "Doğru mu?" üzerinde çalışmaların yoğunlaştırıldığını açıkladı.