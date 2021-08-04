Alevler yükseliyor, Türkiye tüm imkanları ile yangınlarla mücadele ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "devletimiz, Yeşil Vatanımız için seferber oldu" diyerek yangınla mücadele hakkında bilgi paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ilk andan itibaren kurum ve kuruluşların büyük bir gayretle çalıştığına dikkat çekti.

Kurumların sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerini tam ve zamanında yerine getirdiğine vurgu yaptı.

İletişim Başkanı, tüm sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığını ancak yanlış bilgilerin dolaşıma girdiğini ifade etti.

"İyi niyeti suistimal eden kasıtlı paylaşımlara karşı dikkatli olun"

Vatandaşlardan, iyi niyetlerini suistimal eden kasıtlı paylaşımlara karşı dikkatli olunması ricasında bulundu.

"Ayrıştırıcı ve tahrik edici söylemlere vereceğimiz en güzel yanıt her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberliğimiz olacaktır" dedi.

Altun, "içimizi yakan yangınların oluşturduğu duyarlılıktan nemalanmaya çalışanların sebep olduğu bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz" ifadesini kullandı.

"El birliğiyle bu yangınları söndürecek, yaralarımızı birlikte saracağız" diyen İletişim Başkanı Altun bir de teşekkür mesajı paylaştı.

Yangınlarla canla mücadele eden çalışanlara ve yürütülen mücadeleyi kamuoyuna aktarmak için özveriyle çalışan medya mensuplarına da teşekkür etti.

