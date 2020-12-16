İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi.

Türkiye'nin çözüm için çaba gösterdiğini ancak ABD'den beklenen adımın gelmediğini söyleyen Altun, "ABD, maalesef diplomasiyi etkin kullanamadı. ‘S-400 için teknik bir ortak çalışma grubu kuralım’ çağrılarımıza karşılık vermekten hep kaçındı." dedi.

Altun, "Bu kriz ABD diplomasisinin bir hezimeti olarak siyasi tarih ve diplomasi kitaplarında yerini alacak. ABD’nin böylesine bir akıl tutulması yaşamasını kendileri açısından da bir kayıp olarak değerlendiriyorum." dedi.

"Kötü komşu" örneğini vererek savunma sanayiindeki atılımlara dikkati çeken Altun, ABD yaptırımlarının orta ve uzun vadede bir etkisinin olmayacağının altını çizdi.

"Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır"

Altun, "Yaptırım ya da benzeri yaklaşımları Türkiye hem hak etmez hem de bağımsızlık yürüyüşünden alıkoyamaz. Zira milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve her türlü yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır." dedi.

"Dış politika yasasını uygulamak Biden için büyük yük olacaktır"

ABD'nin bu süreçte güven kaybettiğini kaydeden Altun, alınan kararla Biden yönetimine yük bırakıldığını söyledi.

Altun, şöyle devam etti:

"Bu yaptırımları da kapsayan bir dış politika yasasını uygulamak Biden için büyük yük olacaktır. ABD’nin, yeni yönetimle birlikte Türkiye’yi değil, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini hedef almalarını bekliyoruz. ABD’nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz."