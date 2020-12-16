Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne dün ve bugün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşmaları üzerine başvuran14 kişinin sahte içkiden zehirlendikleri bilgisi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hastanede tedaviye alınanlardan Mehmet İ. ve Ferdi N. dün akşam yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde de 39 yaşındaki İrfan Ç. de hayatını kaybetti.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hastanede tedavi görenlerden sahte içkileri yarım litrelik pet şişeler halinde temin ettikleri kişinin E.O. olduğunu öğrendi.

Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K.'den aldığını söyledi.

Sözde etil alkolü internetten sipariş etti



Bunun üzerine ekipler gözaltına aldıkları U.K.'nin sahte içkileri ne şekilde temin ettiğine yönelik ifadesini aldı. U.K., etil alkol olarak bildiği maddeyi 50-60 litre olarak internet üzerinden İstanbul'dan sipariş ettiğini söyledi.

30 litre tüketilmeden ele geçirildi

Gönderinin kargoyla kendisine ulaştığını itiraf eden U.K., bunları başka kişilere de sattığını anlattı. Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, U.K.'den alkol alan 4 kişinin adreslerini belirleyerek toplam 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirdi.



Soruşturmayı cinayet büro devraldı

E.O. ve U.K. gece Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nden, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis, gözaltına alınan 2 kişiden alkol temin eden başkalarının olup olmadığını da araştırıyor.

6 kişinin bilinci kapalı



Bu arada hastanede tedavisi süren 11 kişiden 6’sının bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

