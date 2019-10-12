İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na karşı Arap Birliğinin yayınladığı bildiriyi kınadı.

Altun, terörle mücadele harekatı için "işgal" nitelemesi yapan bildiriyi en sert şekilde kınadığını söyledi.

"Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir."

Kudüs ve Yemen'de yaşananları hatırlatarak isim vermeden bazı Arap ülkelerini eleştiren Altun şu sözleri kullandı:

"Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs'ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen’de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz."

Kaynak: TRT Haber