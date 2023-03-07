Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları , Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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