Bakan Kurum, TBMM'nin onayına sunulması planlanan Paris İklim Anlaşması'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye‘nin dünyanın geleceğini, insanlığın selametini ilgilendiren her konuda en ön sırada yer aldığını vurgulayan Kurum, “Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları noktasında da gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir" dedi.

“Doğamızın geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Bakan Kurum, açıklamasında şunları söyledi:

“İklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kararlılığımızı ve samimiyetimizi Paris Anlaşmasını imzalayan ilk ülkelerden biri olarak ortaya koymuştuk. Ülkemiz, bu mücadelesini atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.

Meclisimizce yürütülen İklim Kanunu çalışmaları, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde dünyaya örnek olan bir başarıyla yaygınlaştırdığımız Sıfır Atık Projemiz ve tüm çevre yatırımlarımızla evlatlarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Ortak evimiz dünyamızın ve doğamızın geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında atılacak bu tarihi adımın, ülkemize, milletimize ve dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."