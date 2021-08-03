Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları 7'nci günde de devam ediyor. Alevleri söndürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.

Yangınlarla mücadelede, insansız hava araçları da önemli bir görev üstleniyor.

Anlık veri sağlanıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Canlı yayının en etkilisi İHA'lar gökyüzünde" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "9 adet İHA ile yangınları takip ederek yangınla mücadele uzmanı orman mühendislerimize anlık veri sağlıyoruz. Ekiplerimiz, yangına nereden ve nasıl müdahale edileceğini yönetim merkezlerimizde değerlendirerek müdahalede bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

OGM'nin paylaştığı videoda ise, insansız hava araçları tarafından yangın bölgelerinden çekilen görüntüler yer alıyor.