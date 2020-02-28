Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İdlib'e ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şehitlerle ilgili paylaşımlara soruşturma başlattı.
Dün İdlib'de meydana gelen saldırıda 33 asker şehit oldu. Saldırıyla ilgili sosyal medyada gerçek olmayan bir çok resim ve video paylaşıldı.
Provokatif paylaşımların ardından Ankara cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti.
İdlib şehitlerine yönelik paylaşım yapanlarla ilgili, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlattı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:53
Son Haberler
- 16:36
- 16:35
- 16:33
- 16:32
- 16:31
Sıradaki Haber
AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz