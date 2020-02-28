Dün İdlib'de meydana gelen saldırıda 33 asker şehit oldu. Saldırıyla ilgili sosyal medyada gerçek olmayan bir çok resim ve video paylaşıldı.

Provokatif paylaşımların ardından Ankara cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti.

İdlib şehitlerine yönelik paylaşım yapanlarla ilgili, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlattı.