Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'deki askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelere iletişim numarası
[Fotoğraf: AA]
Hatay Valiliği, İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen aileler için iletişim numarası paylaştı.
Hatay Valiliğinden İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada ailelere şu bilgiler verildi:
"İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler."
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