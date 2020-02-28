Hatay Valiliğinden İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada ailelere şu bilgiler verildi:

"İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler."