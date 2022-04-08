Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda 5 başvuru masası, 2 Nüfusmatik, güvenli ve şifreli iletişim alt yapısı ile günlük 400 işlem kapasiteli Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı Şubat ayında hizmet vermeye başlamış; ilk olarak yaklaşık iki ay başvuru yoğunluğunun bulunduğu Esenyurt'ta ve 3 gün süren Antalya BilimFest'te vatandaşların hizmetinde.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı, Esenyurt'ta bulunduğu süre içerisinde 3.000, Antalya BilimFest'te ise 1.000'i aşkın işlem gerçekleştirildi.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracında vatandaşların; kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, adres, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, kimlik kartına e-imza yükleme ve tüm nüfus işlemlerini (doğum, evlenme gibi tescil işlemleri) "mobil ilçe müdürlüğü" mantığında gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, afet dönemlerinde afetin yaşandığı noktalara yerleştirilerek vatandaşlarımızın acil nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır. Kamuoyuna yansıtıldığının aksine vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılıyor.

Öte yandan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda da vatandaşlık başvuru makamının yurt içinde valilikler olduğu da belirtildi.

Açıklamalar siyasi spekülasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlara sunulan hizmet hakkında bilgi sahibi olmadan, "vatandaşlık veriliyor" gibi manipülatif açıklamalarda bulunulması asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu açıklamalar, siyasi spekülasyon olmakla birlikte, gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz "Hayatın Her Anında" vatandaşımıza Siz Bize Gelemezseniz, Biz Size Geliriz" anlayışı ile hizmet etmeye devam edecektir."