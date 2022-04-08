Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, şiddet mağduru kadınlar ve beraberindeki çocukların yerinde ve zamanında daha nitelikli hizmet almasının sağlanması için ŞÖNİM'ler ile kadın konukevi sayısını artırmaya dönük yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

1 Temmuz 2021'de hayata geçirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planında "Politika önceliklerinin belirlenmesi için yıllık olarak faaliyet politikalarının oluşturulacağı" maddesinin yer aldığını anımsatan Yanık, bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle uygulanmak üzere 2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planını hazırladıklarını aktardı.

"ŞÖNİM ve kadın konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttıracağız"

Bakan Yanık, 5 ana hedef etrafında şekillenen faaliyet planı çerçevesinde tüm taraflarla iş birliğiyle çalışmalar yürütmeye devam edeceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru, devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz ile kadın konukevlerimiz devreye giriyor. Biz de faaliyet planımız kapsamında ŞÖNİM ve kadın konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttıracağız."

"Belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi daha açılacak"

Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetleri çeşitlendirirken, kadın konukevlerinin kapasitelerini de genişlettiklerini belirten Bakan Yanık, Bakanlığa bağlı 112, yerel yönetimlere bağlı 33, Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 3 ve sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevi olmak üzere 81 ilde 149 kadın konukevinin hizmet verdiğini aktardı. Bakan Yanık, "Faaliyet planımız ile bu yıl İçişleri Bakanlığımızla iş birliğinde belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi daha açılmasına yönelik çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca, kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmalarımız kapsamında ihtisaslaşmış 13 kadın konukevi sayımızı 17'ye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

"7 büyükşehirde ikinci ŞÖNİM'lerimizi açacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddet mağduru kadınlar ve beraberindeki çocuklara 81 ilde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren ŞÖNİM'lere ilişkin de "ŞÖNİM'lerdeki personel sayımızı arttıracağız. Bunun yanı sıra nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışma başlattık. Bu kapsamda 7 büyükşehirde ikinci ŞÖNİM'lerimizi açacağız." açıklamasında bulundu.