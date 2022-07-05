İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu sabah itibariyle adını nefes olarak verdiğimiz bir operasyon haberini paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Sadece son 5 yılda kom birimlerimiz tarafından yakalanan kaçak sigara miktarı 2017'de 42,6 milyon paketten 3,8 milyon pakete düştü.

Bu operasyonlar sırasında tütün mamulü ve aynı zamanda kaçak tütün mamulü, makaron kaçakçılığı yapan ve yasa dışı olarak üretilen bu ürünleri piyasaya süren suç gruplarının tespitine yönelik de bir çalışma yapıldı. Bunları piyasaya süren, bunların organizasyonunu yapan suç grupları kimlerdir diye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın başkanlığında tüm illerde bu suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibarıyla bu 8 suç grubuna ve bunların birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, savcılıklarımızla birlikte ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı bir şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır.

Bakan Soylu: 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibarıyla bu 8 suç grubuna ve birlikte çalıştıkları şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş, bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon başlatılmıştır. pic.twitter.com/EUAtgn6gzV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2022

Bu operasyon, 6 ay süren bir takip sonucu ve yapılan analizler sonucu gerçekleştirilmiş, 8 suç grubu deşifre edilmiş ve bu suç gruplarının tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkarılmıştır. Bu operasyon tütün mamulü ve makaron kaçakçılığı yapan suç gruplarına yönelik ilk büyük planlı operasyondur.

Organize suç çetelerine yönelik operasyon sayımız 2017’de 274’tü, 2021 sonu itibarıyla bu sayı yüzde 179 artarak 274’ten 767’ye yükselmiştir. Sadece operasyon sayımız. Bu operasyonlarda ele geçirilen şüpheli sayısı da yine aynı periyotta yıllık 2021 sonu itibarıyla da 4978’e yükselmiştir.