Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşılayacak.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.