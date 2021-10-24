Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından "Jandarma Mobil Harekat Merkezi" paylaşımı
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezinin faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin sosyal medya hesabından görüntülü paylaşımda bulundu.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli Yarbay Talip Kurt'un "Mobil Harekat Merkezi" aracının faaliyetleri ve görev alanları hakkında verdiği bilgiler ve araca ilişkin görseller yer aldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi; doğal afetlerde, toplumsal olaylar ve terör olayları gibi kriz anlarında olay yerinde bulunan jandarma unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı karargah ve diğer kurumlar arasında koordineyi sağlar, olayla ilgili ilk verileri en hızlı, en doğru şekilde değerlendirerek çalışmalara yön verir."
Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 23, 2021
@Jandarma pic.twitter.com/gRjiWKoZvC
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
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