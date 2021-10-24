İçişleri Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli Yarbay Talip Kurt'un "Mobil Harekat Merkezi" aracının faaliyetleri ve görev alanları hakkında verdiği bilgiler ve araca ilişkin görseller yer aldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi; doğal afetlerde, toplumsal olaylar ve terör olayları gibi kriz anlarında olay yerinde bulunan jandarma unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı karargah ve diğer kurumlar arasında koordineyi sağlar, olayla ilgili ilk verileri en hızlı, en doğru şekilde değerlendirerek çalışmalara yön verir."