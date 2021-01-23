Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 19:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığından Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Etiketler: CHP İçişleri Bakanlığı Son Dakika
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