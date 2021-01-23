Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık artış bekliyoruz"

Diyarbakır Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali GAP'ın en önemli projelerinden biridir. Bu barajın da içinde yer aldığı Silvan Projesi sulama kapasitesi itibarıyla da ülkenin Atatürk Barajından sonraki en büyük tesisi oldu. Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı'yla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir. Bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık artış bekliyoruz. Bu da vatandaşın gelirinin aynı nispette yükseleceği anlamına geliyor.

Bu proje istihdamda 305 bin kişilik artış ve 2 milyar liraya yakın kazançla Türkiye için de büyük öneme sahiptir.

"Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz"

Tamamı 14 milyar liralık bir harcamayla hayata geçirilecek olan Silvan Projesinde henüz yüzde 16'lık bir gerçekleşme sağlanmasını büyük bir kayıp olarak görüyorum. Bir süre önce başlattığımız yatırımlarda önceliği tamamlanma aşamasına yakın olanlara verme stratejimizi 2021 bütçesiyle bir adım daha ileri taşıyoruz. Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. Aynı şekilde bu barajın suyunu diğer barajlara ve ovalara aktaracak Babakaya ve yer teslimi bugünlerde yapılacak olan Silvan tünellerini de havzada suyun birikmesine paralel şekilde faaliyete geçireceğiz.

"GAP'ın bu sembol eserini hızla tamamlayacığız"

Hala proje çerçevesinde 263 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak tesisler inşa halinde. Bu yılın sonuna kadar 105 bin dekarlık alanda sulama hizmeti verilmeye başlanacak. Projenin diğer safhalarını da hızlandırarak GAP'ın bu sembol eserini hızla tamamlayacığız.

Bugün açılışını yapacağımız bir diğer tesis olan Başlar Barajı yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama hacmine sahip, 38 bin dekarın üzerinde araziyi sulayacak önemli bir eserdir. Barajımızın sulama tesislerinin yüzde 26'sı tamamlanmış durumdadır. Kalan kısmıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. Yağmurlama ve damlama sistemiyle inşa edilen buradaki sulama sistemleri sayesinde yüzde 60'a varan su tasarrufu yapılacaktır. İlave istihdamı 5 bin kişi, yıllık ilave kazancı 29 milyon lirayı bulacak Başlar Barajı'nın, Bismil ve Silvan'ın köylerine hayırlı olmasını diliyorum.

Açılışını yapacağımız Ergani Barajı 14,5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir. Sulama tesisleri bu yıl hizmete girecek bu barajın, Erganili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ergani'mize kazandırdığımız ve bugün resmi açılışını yapacağımız bir diğer eser de içme suyu arıtma tesisleridir. Dicle Barajından alınacak suyu, Ergani ilçemize aktaracak bu tesisin isale hattı 2018'de tamamlanmıştı. Pompa istasyonu ve deponun da inşasıyla belediye tarafından işletilmeye başlanan bu tesis 9 köyüyle birlikte ilçemizin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir. Bu tesisin de Ergani'ye hayırlı olmasını diliyorum.

"Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız"

Geçtiğimiğiz 18 yılda Diyarbakır'da DSİ tarafından yapılan yatırımla 123 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmıştır. Hizmete aldığımız 83 milyon metreküplük 3 ayrı barajla şehrimizin topraklarının verimini artırdık. Bugüne kadar hizmete aldığımız 12 ayrı sulama tesisi ile 305 bin dekar araziyi tarıma açarak çiftçimize gelir artışı sağladık. Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız.

Yapımı biten 58 ayrı dere ıslahı çalışması ile 59 ayrı yerleşim yerini su taşkınından koruduk. Hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 47 megavata ulaştı. Görüldüğü gibi Diyarbakır'ın sahip olduğu su kaynaklarını ve araziyi bölge halkımıza ve ülkemize en verimli tarım ve enerji faaliyetlerini sürdürecek şekilde yürütüyoruz. Dünyada etkisi giderek artan iklim değişikliğinin sonuçlarından biri de bizim de içinde yer aldığı bölgelerde kuraklık olarak başgöstermektedir.

Kuraklıkla karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir. Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz"

Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler asıl büyük hamlemizin sadece altyapısıydı. Yıllarca bu ülkenin enerjisini ve vaktini iç çatışmalarla, iç kavgalarla heba edenlerin yol açtıkları kayıpları da telafi ederek milletimizin önüne yepyeni bir vizyon koyduk. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz. Ülkemizin nereden nereye geldiğini bilen akıl, vicdan sahibi herkes kazanımların farkındadır. Kaos ve kriz tüccarlarının bu kazanımlara göz diktiklerini biliyoruz. Komşularımız başta olmak üzere nice toplumun yaşadığı zulümleri bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'nin ne anlama geldiğini en iyi Diyarbakır bilir. Elimizdeki imkanların sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin kıymetini bileceğiz.

"Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine daha yakınız"

Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. Son 8 yıldır neredeyse kesintisiz şekilde maruz kaldığımız tuzaklar nedeniyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı namus meselesi olarak görüyoruz. Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine daha yakınız.

Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir. Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor.

Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir. Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz.