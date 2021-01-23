Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özel harekata sanal operasyon eğitimi
Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat polislerinin sanal ortamda yaptığı operasyon eğitimine ilişkin bir video klip paylaştı.
EGM’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde sanal operasyona katılan özel harekat polislerinden görüntüler yer alıyor.
Operasyona bilgisayar kontrollü giyilebilir teknolojiyle katılan özel harekatçılar, suçlularla yaşanabilecek çatışmayı sanal ortamda tecrübe ediyor.
Paylaşımda, "Uçak kaçırma, metro ve hücre evi baskınları. Özel harekat polislerimiz, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.
Uçak kaçırma, metro ve hücre evi baskınları...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 23, 2021
Özel Harekat Polislerimiz çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor...#SATEM #özelharekat pic.twitter.com/wvaBmsTxBj
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 16:34
- 16:28
- 15:42
- 15:48
- 15:31
Sıradaki Haber
Bakan Akar: Yunanistan'la meselelerin çözüme ulaşılmasını umuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz