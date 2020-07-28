İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır."