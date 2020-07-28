Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca ve Soylu Kurban Bayramı tedbirlerini görüştü
[Fotoğraf: @drfahrettinkoca/Twitter]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında mevcut durumu değerlendirip Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Soylu ile bugün bir araya geldiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik."
İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, KURBAN BAYRAMINDA gerekli uygulamaları gözden geçirdik. pic.twitter.com/VaxeqdaVpD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca süleyman soylu koronavirüs kurban bayramıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 21:16
Son Haberler
- 21:35
- 21:26
- 21:06
- 20:47
- 21:11
Sıradaki Haber
Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Sümela' teşekkürü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz