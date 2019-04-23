TBMM'nin 99. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyon verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resepsiyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, saldırıyla ilgili hiçbir provokasyon bulgusuna rastlanmadığını söyledi, adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Soylu, "Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor 'Haber yok.' diyor. Ailenin bilgisi olduğu söyleniyor, aile açıklama yapıyor, 'Bizim bilgimiz yoktur, artık bizi rahat bıraksın, biz dua etmek istiyoruz.' diyor. Elde sopalar vardı diyor, sopalarla ilgili kimsenin bir bilgisi, görgüsü veya böyle bir değerlendirme yok. İnan bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Ben bu yalan rüzgarından yoruldum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında o anda sadece 41 koruma görevlisi var. Kendi koruma görevlisi sayısı 18'dir." dedi.

"Haber verse oradan nasıl gelmişse o şekilde oradan çıkar"

Soylu şöyle konuştu:

"Biz Doğu ve Güneydoğu'yu muhafaza ediyoruz, orada terörle mücadele ediyoruz. Türkiye'nin şehirlerinde terörle mücadele ettik. Bir cenazede Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu muhafaza edemeyeceğiz ve koruyamayacağız. Haber verse oradan nasıl gelmişse o şekilde oradan çıkar."

"Araştırmaların sonucu ne çıkacak hep beraber göreceğiz"

Soylu, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı ile ilgili, "YSK'nin bir kararla birlikte bu itiraza konu olan meselelerin araştırılması ve bunlarla ilgili yapılacak birtakım değerlendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmaların sonucu ne çıkacak hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber