TBMM'nin 99. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyon verildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, buradaki açıklamasında "FETÖ, DEAŞ, PKK/YPG ile mücadelemiz süresiz, sınırsız devam ediyor." dedi. Terörün her türlüsüne karşı olduklarını bir kez daha yineledi.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Akar, "Amerikalılar bizim tezlerimize yaklaştı çünkü bizim tezlerimiz makul." diye konuştu.

Bakan Akar, F-35 konusunda herhangi bir tıkanmanın söz konusu olmadığını belirtti.

"Yeni askerlik sistemini çok kısa zamanda Cumhurbaşkanımıza sunacağız"

Bakan Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili de açıklama yaptı.

Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin çok kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni askerlik düzenlemesinin ayrıntılarını şubat ayında Balıkesir'de açıklamıştı.

Yeni askerlik sistemi şöyle:

Bedelli askerlik kalıcı hale getirildi

Bedelli askerlik uygulaması, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirilecek.

İsteyen herkes başvurabilecek

Bedelli askerlikten her yıl 145 bin kişi yararlanacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecek.

Önlisans mezunları 12 ay astsubay olacak

Yeni askerlik sistemi ile lisans ve lisansüstü mezunları 12 aylık yedek subay olarak askerlik yapabilecek. Meslek Yüksek Okulu mezunları da yedek astsubay olarak askerlik görevini yerine getirebilecek.

Maaş ödenecek

İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getirdiklerini anlatan Erdoğan, "Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek." dedi.

Lise ve altı mezunlar

Lise ve altı mezunları için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriliyor. Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecek. Askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacak.

12 aylık sürenin sonunda arzu edenler sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecek.

Yurt dışındakiler için dövizle askerlik uygulaması sürecek

Yurt dışındakiler için ise dövizle askerlik uygulaması sürecek. Dövizle askerlik ile bedelli askerlik arasında ücret farkı olmayacak. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak.

Kaynak: TRT Haber