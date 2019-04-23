Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 23 Nisan Gala Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bayramını tebrik ediyorum.

"Sizler daha adaletli, güzel dünyanın müjdecisisiniz"

Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür. Siz çocuklar daha adaletli, güzel dünyanın müjdecisisiniz.

"Sanal oyunların kölesi olmayın"

Rengi, dili, kökeni, milliyeti ne olursa olsun dünyanın tüm çocuklarına karşı sevgiyle, saygıyla yaklaşın. Modern teknolojinin bilgisayarların, tabletlerin, internetin, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. Birçok çocuğun (mavi) balina gibi nasıl intihar ettiğini siz de takip ediyorsunuz. Yeni teknolojiler sizin hayatınızı kolaylaştırmak, yapmaktan mutlu olduğunuz şeylere vakit ayırmanız içindir. Bu araçların sizi arkadaşlarınızdan, her gece gök yüzünü süsleyen yıldızların parıltısını seyretmekten alıkoymasına müsaade etmeyin.

"Bizim medeniyetimizde cennet annelerin ayakları altındadır"

Size bir tavsiyem olacak. Ben annemin ayaklarının altını öperdim, öyle yetiştim. Bizim medeniyetimizde cennet annelerin ayakları altındadır. Dolayısıyla annemin ayaklarının altını öperek yetiştim. Anne olmazsa biz olamazdık.

Öğrenme kaynaklarınızı çeşitlendirmeyi unutmayın.

"Yurt dışından ülkemize gelen misafirlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum"

Vatanımızı bizlere emanet eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tekrar tebrik ediyor, sizlere 23 Nisan'ı armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum. Yurt dışından ülkemize gelerek heyecanımıza ortak olan misafirlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Kaynak: TRT Haber