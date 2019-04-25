İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen, Öz Orman-İş Sendikası Genel Kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İlgili fail yakalandı"

Bir basın mensubunun, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismara ilişkin sorusu üzerine Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocukla ilgili hem İstanbul Valiliği hem İstanbul Emniyet Müdürlüğünün faili yakalama konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Zannediyorum bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Çünkü yaklaşık bu olay olduktan hemen sonra başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaklar. Buraya girerken açıklama yapılacağı bilgisini aldım. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz."

"Ciddi bir bilgi kirliliği var"

Çocuğun babasıyla telefonda görüştüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade eden Soylu, "İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Soylu, olayın medeniyete ve toplumsal ahlaka uygun olmadığını, ancak toplumun kınadığı böyle durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine Soylu, olayın tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan ettiğini hatırlattı.

Cinsel istismar vakasında olduğu gibi bu vakada da ciddi bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalındığını kaydeden Soylu, saldırıya ilişkin gerekli açıklamanın yapıldığını, bunun üzerine bir yalan rüzgarı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA