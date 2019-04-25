Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8N6QP0F4Wr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber