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Gündem
AA 20.06.2025 21:15

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ile Murat Keleş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda dün gözaltına alınan tutuklulardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, ​​​​​​​emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.

Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrası "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

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