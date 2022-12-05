İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, bazı belediyelerle ilgili yürütülen terör soruşturmaları hakkında bilgi verdi.

"İBB ile ilgili soruşturma cuma gününe kadar tamamlanacak"

Çataklı, "Cuma gününe kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma da tamamlanmış olacak." dedi.

Çataklı, belediyelerdeki soruşturmalarda yeni gelişmeler ve soruşturmaların objektif yapılmadığı eleştirilerine yönelik soru üzerine, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın bilgilendirme toplantısı düzenlediğini hatırlattı.

Daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca kamuoyu bilgilendirmesi yapıldığını aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

"Önce Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yapılan bilgilendirmede Mersin Büyükşehir ve Ataşehir belediyeleriyle ilgili soruşturmaların tamamlandığı ve tevdi raporlarının ilgili bilgi ve belgelerle cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildiği ifade edilmişti. Geçen hafta itibarıyla buna Seyhan Belediyesi de eklendi. Seyhan Belediyesiyle ilgili soruşturmalar da tamamlandı. Bütün bilgi, belgeler ve tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili soruşturma da tamamlanmış olacak. Tevdi raporu, gerekli bilgi, belgeler Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecek."

"İBB'de iltisaklı 1668 kişi var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerdeki terör soruşturmalarıyla ilgili süreci önceki hafta sonu basın toplantısında açıkladı.

Bakan Soylu, terör soruşturmaları yürütülen İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerinde herhangi bir görevlendirme yapılmasının gündemde olmadığını vurgulayarak, "Terörden uzak dursunlar bize yeter, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bazı belediyelerin personel alırken hukuki süreci işletmediğini vurgulayan Bakan Soylu, "Kontrollü bir hile ve hülle yöntemi uyguluyorlar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden örnek veren Soylu, şunları kaydetti;

Toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. 6 kişinin bizzat PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olduğu tespit edilmiştir.

"74 belediyede 88 terör soruşturması yapıldı"

2019 seçimlerinden bu yana 74 belediyede 88 terör soruşturması yapıldı. 9 soruşturma halen devam ediyor. Bunun bir siyasi mesele olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, herhangi bir siyasi partiye yönelik anlayış söz konusu değil. Birilerinin terör örgütlerine moral vermeye cesaretlendirmeye kapı arkasından istihdam sağlamaya, kontrollü hile ve hülle yöntemleriyle onlara imkan sağlamaya hakkı yoktur. Biz bunlara fırsat vermeyiz.