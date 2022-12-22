Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İBB raporu savcılığa teslim edildi
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.
Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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