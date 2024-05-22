İBB Başkanı İmamoğlu'nun Roma gezisi açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati birçok kesimden tepki almasına neden oldu. Eleştirilerin temel sebeplerinden biri İmamoğlu'nun beraberinde 45'i gazeteci olmak üzere 76 kişilik kalabalık kafileyle gitmesiydi.

Sosyal medyada gündem olan bir diğer eleştiri konusu da Roma'da konaklama yapılan oteldi.

İddiaya göre İmamoğlu ve beraberindekilerin konakladığı otel, şehrin en pahalı 5 otelinden biri.

"Gazetecilerin parasının ödenmesinin yadırganacak tarafı yok"

Masrafların İBB bütçesiyle karşılanması eleştirilerine de İmamoğlu yanıt verdi:

"Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Avrupa oyunları İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir taraf yok. Biz yaklaşık 5,5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz. Hatta ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık."