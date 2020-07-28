Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarının, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, son olarak, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 5 kilo 355 gram metamfetamin ve 3100 paket sigara ele geçirildi.