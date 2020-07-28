Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy yazılı açıklama yaparak Osman Kavala’nın tutukluluk durumu ile ilgili süreci anlattı. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekip şunları söyledi:

"Yargı sürecine herkes saygı duymak zorundadır"

“Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır.”

"FETÖ elabaşını iade etmeyen ABD"



ABD’nin açıklamasını “çelişkili” olarak nitelendiren Aksoy, “Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir” değerlendirmesini yaptı.



Aksoy, “Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez” dedi.

