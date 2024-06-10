Hudut kartalları düzensiz göçe ve teröre geçit vermiyor

Hudut kartalları sarp dağları, yalçın kayaları, derin vadi ve dere yataklarına sahip 560 kilometrelik İran sınırında yasa dışı geçişler ve kaçakçılığa karşı 7 gün 24 saat nöbette.

Fiziki önlemlerin ilki dikenli tellerle güçlendirilen beton duvarlar. 4 metre yüksekliğindeki bu duvarların gerisinde bir de 4 metre derinliğinde hendekler yer alıyor. Hendekler olası kaçışları engellemek ya da yavaşlatmak maksadıyla hat boyunca devam ediyor.

Hudut hattı, sıfır noktasından geriye doğru 25 katmanlı bir emniyet mimarisi ile korunuyor. Elektro optik kuleler, termal ve PTS kameralar, foto kapan özelliğine sahip 360° dönebilen kameralar, mini mikro dronlar, insansız ve insanlı keşif uçakları, komando birlikleri, polis özel harekat timleri ve jandarma unsurları etkin bir şekilde kullanılıyor.

Yağışlı ve sisli havalarda tespit yapılabiliyor

En büyük caydırıcı güç ise gözetleme ve keşif sistemleri. ASELSAN'ın optik kulelerindeki Acar Radar Sistemi, 40 kilometreye kadar menzille yağışlı ve sisli havalarda görüşün kısıtlı olduğu anlarda devreye giriyor.

Şahingöz termal kameralar ise 12 kilometreden tespit yapıyor. Olası bir hareketlilikte timler dakikalar içinde bölgeye intikal ediyor.

Güvenlik önlemleri artırıldıkça düzensiz göçmenler yeni geçiş yöntemleri aramaya çalışıyor. Onlardan bazıları dere yatakları ve menfezler. Bunun için de önlemler alındı.

Menfez girişlerinde hareketli sensör sistemi kurulu. Ayrıca 360 derece dönen, güneş paneliyle çalışan yeni nesil fotokapanlarla izleniyor.

Geçiş teşebbüsleri, sınıra yaklaşmadan tespit edilebiliyor

Sınır fiziki güvenlik sistemleri, modüler beton duvar ve elektrooptik sistemler öncesinde yasadışı düzensiz göçmen ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini tespit etmek oldukça zordu. Ancak şimdi, olası yasadışı düzensiz göçmen geçiş teşebbüsleri, sınır hattına yaklaşmadan önce tespit edilebiliyor.

Sınırlar beton duvarla örüldü

Türkiye'nin 2 bin 949 kilometrelik kara sınırının bin 162 kilometresi beton duvarlarla örüldü.

İran sınırında planlanan 455 kilometrelik hattın 325 kilometresi tamamlandı.

Teröre geçit yok

Hudut kartalları sınırda sadece yasa dışı göç ya da kaçakçılıkla mücadele etmiyor, terörist geçişlerle de mücadele ediyor. Son dönemde Irak'ın kuzeyine yapılan nokta operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü, sıklıkla İran sınırını kullanıyor.

Sınırın İran tarafında da gözetleme kuleleri bulunuyor. İran sınır muhafızları ve kolluk kuvvetleri hat boyunca devriye yapıyor. İranlı muhafızlar terörist geçişlere zaman zaman göz yumsalar da Türkiye sınırından geçmeleri neredeyse imkansız.

57 bin 940 kişinin Türkiye’ye kaçak geçişi engellendi

Türkiye sınır hattında 60 bin personel görev yapıyor. Alınan önlemler ve Mehmetçiğin mücadelesiyle yıl başından bu yana 57 bin 940 kişinin Türkiye’ye kaçak geçişi engellendi. Milli Savunma Bakanlığı derdi sınır güvenliği olan herkesi hudutlara davet etti.