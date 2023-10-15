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TRT Haber 15.10.2023 15:04

Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı

Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı
[Fotoğraf: MSB]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.

 

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