Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2023
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/YnGydNSNjR