Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.10.2023 14:28

Son 4 ayda 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenlendiğini, 98 bin 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son 4 ayda 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Zehir tacirliğini de terörle eşdeğer olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi arz ve talep olmak üzere iki yönlü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.


Uyuşturucuyla mücadelede son 120 günde 80 bin 572 operasyon düzenlendiğini, 98 bin 198 şüphelinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanların 8 bin 379'unun tutuklandığını, 3 bin 422'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Türkiye ile Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı toplantısı yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Kimlik fotoğrafının bulunduğu mesaja inandı, 750 bin lira dolandırıldı
15:57
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü
15:34
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ülkeyi ziyaret eden Amerikalı senatörlerle görüştü
15:50
Bakan Kacır: Çabamız, bir an evvel Filistin'de, Gazze'de acının son bulması
15:28
Bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı
15:25
Bakan Tunç'tan Gazze için harekete geçme çağrısı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ