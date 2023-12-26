HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum

Genel Kurulda 2024 yılı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucunda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Yapıcıoğlu, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerine ateş düştüğünü belirterek, "Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum. Milletimizin huzurunu ve kardeşliğini hedef alan kurşundan daha ağır sözleri de kınıyorum. Birliğimize sıkılan her kurşun siyonizme ve küresel emperyalizme hizmettir." diye konuştu.

"Faize dayalı ekonomi sistemi reel sektörü değil, finans sektörünü abat eder"

Yapıcıoğlu, bütçenin sadece ekonomiye dair birtakım rakamlardan ya da cetvellerden ibaret olmadığını, devletin yönetim felsefesinden eğitim anlayışına, alın teri ve emeğin korunup korunmadığından, gelir dağılımı ve vergilendirmede adaletin sağlanıp sağlanmadığına kadar birçok konuda somut bir perspektifi ortaya koyduğunu kaydetti.

Kapitalist ekonomi modelinde faizin önemli bir sömürü aracı olarak işlev gördüğüne ifade eden Yapıcıoğlu, "2003 yılından bu yana faiz giderlerinin bütçeye oranı yıllara göre kademeli olarak yüzde 41'den yüzde 11'e kadar düşmüştü. Aynı şekilde faiz giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı da son 20 yılda bariz bir şekilde azaldı." diye konuştu.

Faiz ödemelerine ayrılan kaynağın 11 il ve 14 milyon insanı etkileyen depremin yaralarını sarmaya yetecek kadar büyük bir meblağ olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Faize dayalı ekonomi sistemi reel sektörü değil, finans sektörünü abat eder. Üretimi değil tüketimi teşvik eder, istihdamı değil işsizliği artırır, kronik yoksulluğa, alın teri ve emeğin sömürüsüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcıoğlu, "Denk bütçenin Anayasal bir zorunluluk haline getirilmesi" önerisinde bulundu.