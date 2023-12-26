Açık 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.12.2023 00:09

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum. Milletimizin huzurunu ve kardeşliğini hedef alan kurşundan daha ağır sözleri de kınıyorum. Birliğimize sıkılan her kurşun siyonizme ve küresel emperyalizme hizmettir." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum
[Fotograf: AA]

Genel Kurulda 2024 yılı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucunda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Yapıcıoğlu, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerine ateş düştüğünü belirterek, "Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum. Milletimizin huzurunu ve kardeşliğini hedef alan kurşundan daha ağır sözleri de kınıyorum. Birliğimize sıkılan her kurşun siyonizme ve küresel emperyalizme hizmettir." diye konuştu.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

"Faize dayalı ekonomi sistemi reel sektörü değil, finans sektörünü abat eder"

Yapıcıoğlu, bütçenin sadece ekonomiye dair birtakım rakamlardan ya da cetvellerden ibaret olmadığını, devletin yönetim felsefesinden eğitim anlayışına, alın teri ve emeğin korunup korunmadığından, gelir dağılımı ve vergilendirmede adaletin sağlanıp sağlanmadığına kadar birçok konuda somut bir perspektifi ortaya koyduğunu kaydetti.

Kapitalist ekonomi modelinde faizin önemli bir sömürü aracı olarak işlev gördüğüne ifade eden Yapıcıoğlu, "2003 yılından bu yana faiz giderlerinin bütçeye oranı yıllara göre kademeli olarak yüzde 41'den yüzde 11'e kadar düşmüştü. Aynı şekilde faiz giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı da son 20 yılda bariz bir şekilde azaldı." diye konuştu.

Faiz ödemelerine ayrılan kaynağın 11 il ve 14 milyon insanı etkileyen depremin yaralarını sarmaya yetecek kadar büyük bir meblağ olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Faize dayalı ekonomi sistemi reel sektörü değil, finans sektörünü abat eder. Üretimi değil tüketimi teşvik eder, istihdamı değil işsizliği artırır, kronik yoksulluğa, alın teri ve emeğin sömürüsüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcıoğlu, "Denk bütçenin Anayasal bir zorunluluk haline getirilmesi" önerisinde bulundu.

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tüm tehditleri bertaraf etme azim, kararlılık ve kudretine sahibiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:28
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 158 uzman yardımcısı alınacak
01:13
Gazze'de yıkılan evlerinden sağ kurtulan çocuklar: Yaşamak istiyoruz, nerede uyuyacağız?
01:06
İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze’ye atılacak obüs mermisinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı
01:02
Rekabet Kurulu üyeliğine yeni atama
00:31
İsrailli yetkililerin Noel paylaşımları, sosyal medyada tepkilere neden oldu
00:27
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Kış aylarında sürüş tekniği değişmeli
Kış aylarında sürüş tekniği değişmeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ