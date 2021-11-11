Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HSK'ya üye seçimi
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu boş bulunan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçim için toplandı. Adayların değerlendirilmesi için alt komisyon kurulmasına karar verildi.
Karma Komisyona, HSK adaylığı için 26 isim başvuru yaptı.Adaylar alt komisyonda değerlendirildikten sonra Karma komisyon tekrar toplanacak.
Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için Karma Komisyon 3 aday belirleyecek. Belirlenen adaylar için Meclis Genel Kurulu'nda gizli oylama yapılacak.
Oylamada en çok oyu alan aday HSK'nın yeni üyesi olacak.
Etiketler: HSK
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