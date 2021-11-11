Karma Komisyona, HSK adaylığı için 26 isim başvuru yaptı.Adaylar alt komisyonda değerlendirildikten sonra Karma komisyon tekrar toplanacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için Karma Komisyon 3 aday belirleyecek. Belirlenen adaylar için Meclis Genel Kurulu'nda gizli oylama yapılacak.

Oylamada en çok oyu alan aday HSK'nın yeni üyesi olacak.

