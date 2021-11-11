Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Türk dünyasının ortak teşkilatının, artık küresel bir marka haline geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu başarı hepimizin. Şimdi de değişen dünyaya uyum sağlayacak şekilde biz de önemli bir dönüşümün arifesindeyiz. Aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe uluslararası gücümüzü arttıracağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, ata yurdu olarak nitelediği Asya'nın dünya siyasetinde ağırlık merkezi haline geldiğini, Türk Konseyi'nin önemi ve sorumluluğunun arttığını vurguladı.

"Aile meclisimizin ismini 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştiriyoruz"

Yarın düzenlenecek zirvede tarihi kararların alınacağını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İlk olarak, bu yıl kardeş Türkmenistan'ın gözlemci olarak katılımı ile aile fotoğrafımızı tamamlıyoruz. Değerli kardeşim sayın Raşit Meredov'un şahsında Türkmenistan'a aramıza hoş geldiniz diyorum. İkinci olarak, aile meclisimizin ismini 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştiriyoruz. Bunun vakti çoktan gelmişti. Üçüncü olarak, Aksakallar Konseyi'nin gözden geçirilmiş yönetmeliğini kabul ediyoruz. Ortak kültürümüzde atanın sözü darda kaldığımızda bize hep yol gösterici olmuştur. Aksakallarımız tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatacaktır."

Çavuşoğlu, dördüncü olarak, gözlemcilik ve ortaklık statülerinin açık bir şekilde belirleneceğini ifade ederek, "Özgün kimliğimizi muhafaza ederek teşkilatımızın çekim gücünü hep birlikte arttırabileceğiz. Beşinci olarak, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nu da kabul edeceğiz yarın" diye konuştu.

Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun, Teşkilatın gelecek perspektifini ortaya koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, bu önemli belgenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'e teşekkür ederek, "Vizyon Belgesindeki hedefleri hayata geçirmek için dönem başkanlığımız﻿da uygulama belgesi kabul edeceğiz. 5 yıllık bir yol haritası niteliğindeki bu belgenin 2022'in ilk çeyreğinde Konseyimizin onayına sunulmasını öneriyorum." dedi.

"Hızlı kararlar almamız gerekiyor"

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyinin, hem bölgesel hem küresel konularda istişareleri arttırması gerektiğini vurgulayarak, "Olayların bizi değil, bizim olayları yönlendirebilmemiz için aktif olmamız ve hızlı karar almamız gerekiyor. 27 Eylül'deki Afganistan konulu toplantımız bu bakımdan değerli bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde Nisan 2020'de düzenlenen çevrim içi zirvenin ve Afrika'da ihtiyaç sahibi bazı ülkelere yapılan aşı bağışının önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün Macaristan, Türk Konseyi aracılığıyla Afrika için bağışladığı aşıları Genel Sekreter'e teslim etti. " dedi.

Çavuşoğlu, ​​​​​​​Türk Konseyi Sekretaryası bünyesinde diğer benzer teşkilatlarda olduğu gibi bütçe ve finansal konularda bir çalışma grubu kurulmasını önerdiklerini de kaydetti.

Türk dünyasının ekonomik ilişkileri

Bakan Çavuşoğlu, 8 Kasım'ın Azerbaycan'ın Vatan Muharebesi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Türk dünyasının büyük yazarı Cengiz Aytmatov'un ifadesinden ilham alarak bu tarihin 'Asra Bedel Bir Gün' olduğunu söyleyeceğim izninizle. Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refah fırsatının önünü de açtı. Kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü bir kez daha kutluyorum" dedi.

Türk dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunlar kaydetti:

"Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek için taşımacılık ve lojistik alanında iş birliğimizi güçlendirmeliyiz. Aksakalımız Sayın Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş değerli bir ağabeyimiz. Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Ulaştırma Koridori Zengezur Koridoru ile güçlenecek ve tüm Türk dünyasının refahına katkı sağlayacak."

Çavuşoğlu, bu katkıdan azami ölçüde fayda sağlayabilmek için Türk dünyası arasındaki ticaretin daha serbest hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu amaçla tarife dışı önlemleri kaldırmalı, ikili ve transit geçiş belgelerini sorun olmaktan çıkarmalıyız." diye konuştu.