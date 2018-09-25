Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet Türkiye'de

Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinden sonra Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, Ankara'ya geldi.

25 Eylül 2018 Salı 06:06





