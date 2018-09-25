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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet Türkiye'de

Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinden sonra Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, Ankara'ya geldi.

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Hollandanın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet Türkiyede

Hollanda hükümeti tarafından Ankara Büyükelçiliğine görevlendirilen Marjanne de  Kwaasteniet, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kwaasteniet, "Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum." dedi.

Kwaasteniet, Türkiye'ye atanmadan önce ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Büyükelçi Kwaasteniet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atandığı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaast
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