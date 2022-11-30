Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Her dağın zirvesi Mehmetçik..." Komandolar terör inlerine böyle giriyor
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların sürdüğü Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine giren komandoların görüntülerini paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe indiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı, zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine giren komandolara ait görüntüleri paylaştı.
Paylaşımda, "Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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