Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe indiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine giren komandolara ait görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" denildi.