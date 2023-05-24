HDP ve YSP'den protokole itiraz

HDP ve Yeşil Sol Parti'den, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' itirazı geldi.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol nedeniyle olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, protokole yönelik itirazlar sıralandı.

Yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile yaptığı protokoldeki kayyum maddesine dikkat çekildi.

"Halkın iradesini gasbeden kayyum atamalarının demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez olduğu" vurgulandı.

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin bu konudaki yaklaşımının, değişmez olduğu kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı protokoldeki kayyumla ilgili belirlemelerin evrensel demokratik ilkelere aykırı olduğu ifade edildi.

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin, 28 Mayıs'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ilgili nihai kararını yarın kamuoyu ile paylaşacağı açıklandı.