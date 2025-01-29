Hayvanseverlerden toplanan 18 milyon lirayı şahsi hesaplarına aktarmışlar

Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 14 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle savcılık dosyayı ayırdı.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosunca hazırlanan ve Uzlaşma Bürosuna gönderilen dosyada, Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin tüzel kişiliği bünyesinde dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı, bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve malvarlığı edinimlerine konu edildiği belirtildi.

Elde edilen suç gelirinin, öncül suç ile bağının yok edilmesi amacıyla aklama faaliyetlerine konu edildiği aktarılan dosyada, aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, aklama suçunun işlenmesinde mama şirketleri nezdinde sahte faturaların düzenlendiği, bu nedenle dernek tüzel kişiliği ile kamunun zarara uğratıldığı kaydedildi.

Nakit ve transferler dernek faaliyetlerinde kullanılmadı

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilen dosyada, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı bildirildi.

Bazı şüphelilerin dernek tüzel kişiliğine "bağış" adı altında yapılan paralar ile haksız mal edindiği, bu işlemlerde aile şirketlerinin araç olarak kullanıldığı ifade edildi.

Mama alım satımında sahte fatura

Dosyada yer alan uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda ise dernekler mevzuatına göre yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" ödenebilmesi için genel kurul kararının gerekli olduğu ancak Yaşama Tutunan Patiler Derneğince genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği belirtildi.

Dosyada tanık olarak ifadesine yer verilen Ş.G, şüpheli Özgünlü'nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldığını anlattı.

Şüphelilerin yasa dışı eylemlerine de yer verilen dosyada, derneğin başkan yardımcısı Demet Kılıç'a genel kurul kararı olmaksızın 707 bin 462 lira huzur hakkı ödendiği, Demet Kılıç'ın derneğe ait hesaptan çektiği 621 bin 817 lirayı dernek kasasına koymadığı, kendi ve diğer şüpheliler Evren Kılıç ve Buket Özgünlü'nün de aynı yöntemle paraları şahsi hesaplarına aktardığı kaydedildi.

Bu şekilde zanlılar tarafından derneğin tüzel kişiliğinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı, firari şüpheli Tuna Boyacı'nın, sahibi ve yetkilisi olduğu pet ürünleri şirketi adına 2022 ve 2023 yıllarında mama alışverişi olmamasına rağmen Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına köpek maması alım satımı dair çok sayıda sahte fatura düzenlendiği de dosyada ifade edildi.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Boyacı'nın dosyası ayrıldı.

Kamuyu 18 milyon 627 bin lira zarara uğratmışlar

Dosyada, şüpheliler Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Evren Kılıç, Tuğçe Soysal, Aynur Temel, Birkan Soysal, Ertan Işık, Fatma Özgünlü, Rüya Bilgi, Tuğba Törüsel ve Yosma Bilgi'nin kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

İddianame hazırlanması için uzlaşma prosedürünün tamamlanması gerekiyor. Uzlaşma savcısı tarafından mahkeme kararıyla derneğe kayyum atanacak ve uzlaşma görüşmelerini kayyum yürütecek.