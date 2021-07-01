Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hayvan hakları yasası Meclis'te
[Fotoğraf: Depophotos]
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Hayvan mal değil, can sayılacak. Sahipli hayvan ve sahipsiz hayvan kavramını kaldırıyoruz" dedi.
Hayvanları koruyacak yasal düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yasa teklifine ilişkin şunları kaydetti;
Tehlikeli türlerin bakılması ve barındırılması yasaklanacak. Hayvan mal değil, can sayılacak. Sahipli hayvan ve sahipsiz hayvan kavramını kaldırıyoruz.
Petshoplarda kedi ve köpek satışlarının önüne geçilmektedir. Alınan hayvanların sonradan terk edilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimlik zorunluluğu getirilecek. Yunus parklarının işletilmesi yasaklanacak.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: AK Parti
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