29 tekstil firmasıyla birlikte çalışıyorlardı. Hayali ihracat yoluyla milyonlarca liralık vergi iadesi alıp devleti zarara uğratıyorlardı.

Hayali ihracat şebekesinin 51 üyesinin yakalanmasına yönelik aralık ayında 8 ilde operasyon başlatıldı.

TRT Haber, o operasyonun detaylarına ulaştı.

Şebeke, yurt dışındaki paravan şirketlere kadın ve çocuk tekstil ürünü göndermiş gibi evrak düzenliyordu. Vurgun, İstanbul Mali Şube ekiplerinin, firmaların yaptığı ihracat belgelerini çeşitli Avrupa ülkelerinden istemesiyle ortaya çıktı.

Aralık ayında hayali ihracat şebekesine operasyon düzenlendi. Ürün ihraç etmiş gibi evrak düzenleyip vergi iadesi alıyorlardı. TRT Haber, aralık ayında yapılan operasyonun detaylarına ulaştı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/rX2W82UZd5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2022

Ürünleri ihraç etmiş gibi evrak düzenleyip vergi iadesi alıyorlardı

Şebekenin 2 yöntemi vardı.

Turistlerin eşyasını yurt dışına taşıyor, bunu da sahte evrakla ihraç ürünü gibi gösteriyorlardı ya da hiç göndermedikleri ürünleri ihraç etmiş gibi evrak düzenliyorlardı. Yüksek fiyatlardan düzenlenen faturalar karşılığında da vergi iadesi alıyorlardı.

Polis, şebekenin devleti 750 milyon lira zarara uğrattığını belirledi.

Şebekenin muhasebecisi başkası adına tutulan otel odasında yakalandı

Operasyonda şebekenin elebaşı ile muhasebecisi ele geçirilememişti. Ancak mali şube polisi çalışmalarını sıkılaştırdı.

Önce Şişli’de, başkası adına tutulan otel odasında kaldığı belirlenen muhasebeci gözaltına alındı.

Polis, muhasebecinin kaldığı odayı tutan şüpheliyi de takibe aldı. Şüphelinin Nişantaşı’nda çalıştığı restorana düzenlenen baskında da suç örgütünün elebaşına ulaşıldı. Zanlı restoranın bodrum katında saklanırken yakalandı.

23 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 23'ü tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.